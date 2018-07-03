Emet’te Üsteğmen Resul Murat Kılıçarslan’a veda

Emet Kaymakamlığı tarafından, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Resul Murat Kılıçarslan’a, Bitlis’in Güroymak ilçesine atanması nedeniyle, veda yemeği düzenlendi.

Emet ilçesi Gülten Dayıoğlu Parkında verilen yemeğe Kaymakam Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Mustafa Koca, hakim ve savcılar, protokol üyeleri, daire amirleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Kaymakam Çiçek, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Resul Murat Kılıçarslan’a yeni görev yerinde başarılar dileyerek, göstermiş olduğu özverili ve gayretli çalışmalarından, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti ve başarı belgesi ile birlikte plaket takdim etti.

Çiçek ,“Bizler kamu görevlileri olarak bu tür ayrılıklara alışkınız. Birlikte olduğumuz süre içerisinde İlçemizde sağlanan huzur, güven ve uyum ortamına vesile olan İlçe Jandarma Komutanımız Resul Murat Kılıçarslan’a bir kez daha teşekkür ediyorum’’ dedi.

Veda konuşması yapan, Üsteğmen Resul Murat Kılıçarslan, “Teveccüh buyurarak adıma düzenlenmiş oldukları yemek nedeniyle, Sayın Kaymakamımız Hasan Çiçek Bey’e ve katılımda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakamımızın başarı belgesi ile taltif etmeleri ve plaket vermeleri, şahsımı ziyadesiyle memnun etmiş ve onurlandırmıştır. Başta Kaymakamlık Makamı olmak üzere, Kurumlar arasında sağlıklı ve verimli bir diyalogla çalıştık, huzurlu bir işbirliğimiz vardı, buradan güzel hatıralarla ayrılıyorum. Ayrıca bizlere değer ve destek veren, her zaman yanımızda olan İlçe halkımıza da teşekkürlerimi sunarım, herkes hakkını helal etsin” diye konuştu. (YD-EFE)