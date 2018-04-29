KÜTAHYA:
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29 Nisan 2018 Pazar 18:49

Emet’te yağmur ve şükür duası

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Yeniceköy’de vatandaşlar, yağmur ve şükür duası yaptı.Etkinliğe çevre ilçelerden, beldelerden ve köylerden yaklaşık 2 bin kişi katıldı.Etkinlikte imamlar tarafından Yeniceköy Çarşı Camii’nde...

Emet'te yağmur ve şükür duası
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Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Yeniceköy’de vatandaşlar, yağmur ve şükür duası yaptı.

Etkinliğe çevre ilçelerden, beldelerden ve köylerden yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Etkinlikte imamlar tarafından Yeniceköy Çarşı Camii’nde öğle namazı öncesi mevlit okundu ve mevlit sonrası Emet Müftüsü İsmail Temur tarafından yağmur ve şükür duası yapıldı.

5 yıldır geleneksel olarak bu etkinliği devam ettirdiklerini belirten Yeniceköy Muhtarı Akın Gürkan, ’’Çevre ilçelerden ve köylerden gelen misafirlerimiz var. Yaklaşık 2 bin kişiye yemek vermekteyiz. Yemek verme organizasyonu ,imece usulü köy halkımızdan topladığımız yardımlarla yapmaktayız. Etkinlikte emeği geçen bütün köy halkımıza ve çevre ilçelerden ve köylerden gelen misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür ederim’’ dedi.

Yeniceköy sakinlerinden Ali Haydar Çağlar, ’’Her yıl geleneksel olarak yapmış olduğumuz yağmur duası ve mevlidimiz için çevre köylerden ve beldelerden yaklaşık 2 bin kişilik katılım olmuştur. Tüm gelen misafirlerimize teşekkür ederiz. Ayrıca bu etkinlikte emeği olan köy muhtarımız Akın Gürkan’a teşekkür ederiz’’ dedi.

’’Bu hayır yemeklerinde küslük ve dargınlıkların ortadan kalkması için uğraşıyoruz’’

Yeniceköy Muhtarlığında görevli Ahmet Duman, hayır yemeği geleneği hakkında yaptığı açıklamada, ’’Yeniceköy muhtarlığımız olarak göreve geldiğimiz günden bu tarafa geleneksel hale getirdiğimiz, yağmur ve hayır duası olarak nitelendirdiğimiz duamızı yapmaktayız. Köy halkının imece usulü kendi aralarında toplamış olduğu yardımlarla yapılan bir hayırdır. Buna şükür duası diyebiliriz, yağmur duası diyebiliriz. Çevre il,ilçe ve köylerimizden bütün vatandaşlarımızı davet ederek bu hayır yemeğini gerçekleştirmekteyiz. Muhtarımız önderliğinde aza arkadaşlarımızla birlikte 5 yıldır bu organizasyonu devam ettiriyoruz. İnşallah nice 5 yıllar ve 10 yıllar devam etmesini bekliyoruz. Emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu hayır yemeklerinde birlik ve beraberliği sağlayıp dargınlık ve küslüklerin ortadan kalkmasına için uğraşıyoruz. Katılanlardan Allah razı olsun’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)
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