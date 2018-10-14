KÜTAHYA:
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14 Ekim 2018 Pazar 23:35

’En güzel ve en lezzetli çiğ köfte’yi yapabilmek için yarıştılar

İhlas Vakfı Kütahya Huzur Erkek Öğrenci Yurdu öğrencileri, ’En güzel ve en lezzetli çiğ köfte’yi yapabilmek için yarıştı.5 ayrı öğrenci grubu, kendi taktik ve yöntemleriyle en iyi köfteyi yoğurabilmek için büyük çaba gösterdi.Mehmet...

'En güzel ve en lezzetli çiğ köfte'yi yapabilmek için yarıştılar
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İhlas Vakfı Kütahya Huzur Erkek Öğrenci Yurdu öğrencileri, ’En güzel ve en lezzetli çiğ köfte’yi yapabilmek için yarıştı.

5 ayrı öğrenci grubu, kendi taktik ve yöntemleriyle en iyi köfteyi yoğurabilmek için büyük çaba gösterdi.

Mehmet Kırıcı, Cemil Ceylan, Mustafa Gökteke, Serdar Kaya, İlker Manav, Ramazan Sarıkaya ve Bayram Baykara’dan oluşan juri heyeti, öğrenciler tarafından yapılan çiğ köftelere lezzet ve görünümüne puan verdi.

Yarışmada birinciliği yurdun Ortadirek grubu, ikinciliği Revan grubu, üçüncülüğü Hakimi grubu, döndüncülüğü Krallar grubu ve beşinciliği de Fırtına grubu öğrencileri elde etti.

Huzur Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü Necmettin Canbek, sosyal etkinlikler çerçevesinde gerçekleştirdikleri ’En güzel ve en lezzetli çiğ köfte’ yarışmanın bu yıl ikincisi düzenlediklerini dile getirdi.

Yarışma öğrencilere hediye takdimi ve yapılan çiğ köftelerin ikramıyla sora erdi. (EFE)
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