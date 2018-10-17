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17 Ekim 2018 Çarşamba 11:02

Enflasyonla mücadele çağrısı

Gediz Ticaret ve Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Vedat Öztürk, üyelerine Enflasyonla mücadele çağrısı yaptı.Üyelerini enflasyonla mücadele programına destek vermeye çağıran Öztürk, "TOBB, 81 il ve 160 ilçedeki Odalar ve Borsalarla birlikte...

Enflasyonla mücadele çağrısı
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Gediz Ticaret ve Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Vedat Öztürk, üyelerine Enflasyonla mücadele çağrısı yaptı.

Üyelerini enflasyonla mücadele programına destek vermeye çağıran Öztürk, "TOBB, 81 il ve 160 ilçedeki Odalar ve Borsalarla birlikte Enflasyonla Mücadeleye destek kararını açıklamıştır. Gediz Ticaret ve Sanayi Odası olarak da biz bu ekonomik savaşa sonuna kadar destek veriyoruz. Bu iktisadi gelecek yolunda tüketici fiyat endeksinde yer alan ürün ve hizmetlere yönelik asgari 3 ay süreyle en az yüzde 10 indirim yapılmasının teşvik edilmesi tavsiye edilmiştir." dedi.

Günümüzde savaşların sadece silahla olmadığını, ülkeler arası rekabette yöntemlerin çeşitlilik gösterdiğini söyleyen Öztürk, ekonomik yarışın da bunlardan biri olduğunu, hassas bir dönemden geçen ülke ekonomisi için birlik ve dayanışma zamanı olduğunu söyledi.
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