Engelli öğrencilerin iş sevinci

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Simav Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi’nden bu yıl mezun olan 7 engelli öğrencinin, İş-Kur destekli olarak Simav Belediyesi’nde 6 ay süreyle görev yapacağı bildirildi.2018 yılının ikinci yarsında yapılan...

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Simav Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi’nden bu yıl mezun olan 7 engelli öğrencinin, İş-Kur destekli olarak Simav Belediyesi’nde 6 ay süreyle görev yapacağı bildirildi.

2018 yılının ikinci yarsında yapılan 61 başvurunun 45’i kabul edildi.

Simav Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Tayyar Madak, “Okulumuzdan bu yıl mezun olan, Yasemin Uysal, Dilek İşleyen, Fatma Çağrı, Mehmet Kayar, Ferdi Demirel, Mustafa Arıkan ve Resul Aydın isimli öğrencilerimizin İş-Kur başvuruları kabul edildi. Simav Belediyesi hizmetlerinde görev alacak olan öğrencilerimizle birlikte, sevinçlerini paylaşmak için Belediye Başkanı Süleyman Özkan’ı makamında ziyaret ettik” dedi.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, İş-Kur başvuruları kabul edilen 7 engelli gencin, çevre temizlik işleri ile park ve bahçelerin bakımı işlerinde görev verileceğini belirtti. Özkan, “İş-Kur destekli görevlendirilecek olan gençlerimiz 06 Temmuz ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında asgari ücretle çalışacak. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu. (MEİ-EFE)