Eskigediz Belediyesi standına ilgi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Belediye tarafından düzenlenen Geleneksel Tarhana Festivali’nde bulunan Eskigediz Belediye standı ziyaretçi akınına uğruyor.Gediz ilçesinde bu yıl 16" ıncısı düzenlenen geleneksel tarhana festivalinde alıcılarının...

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Belediye tarafından düzenlenen Geleneksel Tarhana Festivali’nde bulunan Eskigediz Belediye standı ziyaretçi akınına uğruyor.

Gediz ilçesinde bu yıl 16" ıncısı düzenlenen geleneksel tarhana festivalinde alıcılarının beğenisine sunulan Eskigediz Belediyesi’nin simgesi haline gelen "Yöresel Bebek’ler ve Eskigediz maket evleri’’ büyük ilgi görüyor.

Yapımı 3 gün süren el emeği göz nuru "Yöresel Bebek’lerin ve Eskigediz maket evleri’nin bulunduğu Eskigediz Belediyesi standını ziyaret eden vatandaşlar, yöre kültürünün izlerini taşıyan oyuncak bebekleri ve evleri hayranlıkla inceliyorlar.

Eskigediz Belediye Başkanı Ercan Şimşek, "Belediyemizin simgesi haline gelen Yöresel Bebeklerimizi ve tarihi maket evlerimizi Gediz Tarhana Festivali’nde bulunan stantlarımızda satışa sunduk. Eskigediz’in ve bölgenin tanıtımı için tamamı yöresel kıyafetlerimizden esinlenerek yapılan oyuncak bebeklerimiz ve maket evlerimiz bölge kültürümüzden izler taşımaktadır. Oyuncak bebeğimizi ve maket evlerimizi festival alanında bulunan stantlarımızda satmaya devam ediyoruz. Ayrıca stantlarımızda ev yapımı tarhana ve el emeği göz nuru yöresel el işlemelerimizi de vatandaşlarımızın beğenisine sunduk " ifadelerini kullandı. (YD-EFE)