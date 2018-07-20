KÜTAHYA:
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20 Temmuz 2018 Cuma 10:41

Eskigediz’de tarihi kemere çıkan yollar tamir ediliyor

Kütahya’nın Gediz ilçesine Eskigediz beldesinde tarihi su kemeri ve binlerce yıllık tarihi kalıntılara giden yolda bakım, onarım ve kilitli parke çalışmaları yapılıyor.Beldesinin bölge turizmine kazandırılması için çalışmalara devam...

Eskigediz'de tarihi kemere çıkan yollar tamir ediliyor
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Kütahya’nın Gediz ilçesine Eskigediz beldesinde tarihi su kemeri ve binlerce yıllık tarihi kalıntılara giden yolda bakım, onarım ve kilitli parke çalışmaları yapılıyor.

Beldesinin bölge turizmine kazandırılması için çalışmalara devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ercan Şimşek, ’’Binlerce yıllık tarihi kalıntıları olan şirin Beldemizde peyzaj çalışmalarına ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyoruz. Bu kapsamda tarihi su kemeri ve Lydia, Pers, Helen, Roma, Bizans, Germiyanoğulları ve Osmanlı uygarlıklarının izinin taşıyan bölgeye çıkan yolun düzenlemelerinde sona geldik. Amacımız Eskigediz beldemizi Kütahya turizminde söz sahibi yapmak olacak’’ diye konuştu. (YD-EFE)
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