Eskigediz’in tarihine ilgi

Kütahya’nın Eskigediz Beldesi binlerce yıllık tarihi kalıntıları ile ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor.

İl dışından ziyaretçilerin yanı sıra Gediz ilçesindeki okullar Eskigediz beldesine gezi programları düzenliyor. Bu kapsamda Gediz Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Ticaret Meslek Lisesi) ile Gediz Fırdan İlk Öğretim Okulu öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan grup Beldeyi ziyarette bulundular. Öğrenciler Eskigediz Beldesinde bulunan tarihi camiler, evler ve su kemeri, Kent Müzesi ve Kent Müzesi satış reyonuna ziyaret ettiler.

Gediz Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü H. Ali Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, ’’Eskigediz’in Osmanlı’dan kalan tarihi cami, köprü ve binalarını gezdik. Tarihi Gediz Kalesi ve kayalar üzerine inşa edilmiş evler ve buram buram tarih kokan mahalle ve evler ile müzeye çevrilmiş Türk Hamamı çocuklarımızın büyük ilgisini çekmiştir. Hem bizim öğrencilerimizin ve hem de bize misafir olarak gelen Fırdan İlkokulu 4. Sınıf öğrencilerine unutulmaz bir gün geçirmesinde bize destek veren Eskigediz Belediye personeline teşekkür ederiz’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)