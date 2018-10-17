KÜTAHYA:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 11:40

Futbol turnuvası başladı

Kütahya Belediyesi’nin organize ettiği Kütahya Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası başladı. 16 Takımın mücadele edeceği turnuvanın başlama vuruşunu Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu yaptı.Kütahya Belediyesi Birimler Arası Futbol...

Futbol turnuvası başladı
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Kütahya Belediyesi’nin organize ettiği Kütahya Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası başladı. 16 Takımın mücadele edeceği turnuvanın başlama vuruşunu Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu yaptı.

Kütahya Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvasının ilk karşılaşmasında Özel Kalem Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü karşı karşıya geldi.

Tüm sporcularla tek tek tokalaşarak başarı dileyen Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, takımların oyuncuları ile birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kütahya Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası’nın açılışında konuşan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Turnuvanın centilmence ve kardeşçe geçmesi temennisinde bulundu. Başkan Saraçoğlu, "Birinci veya ikincinin hangi takım olduğu önemli değil. Önemli olan turnuva ile birlikte spor yapmış olmak. Personellerimizin hem stres atması hem de farklı birimlerde çalışan personellerimizin arasındaki dayanışma ruhunu kuvvetlendirmek amacıyla bu tür organizasyonlar düzenliyoruz. İnşallah iyi mücadeleli, kazasız, belasız, sakatlanmaların olmadığı bir turnuva olmasını istiyoruz. Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi. (EFE)
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