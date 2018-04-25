Gazi Emet İlkokulu’ndan örnek uygulama

Kütahya’nın Emet ilçesi Gazi Emet İlkokulu’nda sınıf öğretmeni Esin Sarıkaya tarafından uygulanan ’Askıda kırtasiye’ projesi öğrenci ve veliler tarafından takdirle karşılanıyor.Okul koridorunda duvarda oluşturulan özel ceplere...

Kütahya’nın Emet ilçesi Gazi Emet İlkokulu’nda sınıf öğretmeni Esin Sarıkaya tarafından uygulanan ’Askıda kırtasiye’ projesi öğrenci ve veliler tarafından takdirle karşılanıyor.

Okul koridorunda duvarda oluşturulan özel ceplere konan kalem, silgi, kalemtraş gibi kırtasiye malzemeleri, ihtiyacı olan öğrenciler tarafından alınıp kullanılıyor.

Amaçlarının bu projeyle çocuklar arasında yardımlaşmayı sağlamak olduğunu belirten Sınıf öğretmeni Esin Sarıkaya, ’’Bunu yaparken ’Sağ elin verdiğinden sol elin haberi olmayacak’ sözünü unutmuyoruz. Öğrencilerimiz buraya bırakılan kalem, silgi, kalemtraş gibi kırtasiye malzemelerini hangi öğrencinin koyduğunu bilmiyor. 2-B sınıfı öğrencilerimiz kırtasiye malzemesi alırken, imkanları ölçüsünde fazla alıp ’Askıda kırtasiye’ bölümü olarak hazırladığımız bölüme koyuyorlar. İhtiyacı olan öğrencilerimiz gelip buradan ne lazımsa alıp kullanıyorlar. İhtiyacı olmayan hiç bir öğrencimiz gelip buradan bir şey almaz. Bu yaptığımız proje Osmanlı kültüründen bugüne gelen bir kültür. Öğrencilerimiz küçük yaşta yardımlaşmanın önemini kavramış oluyorlar’’ diye konuştu. (YD-EFE)