KÜTAHYA:
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16 Ekim 2018 Salı 11:16

Gaziantep modeli

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) heyeti, Gaziantep’te çeşitli ziyaretlerde bulundu.KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç başkanlığındaki, meclis, yönetim kurulu ve meslek komitesi üyelerinden oluşan KUTSO heyeti, Gaziantep Büyükşehir...

Gaziantep modeli
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Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) heyeti, Gaziantep’te çeşitli ziyaretlerde bulundu.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç başkanlığındaki, meclis, yönetim kurulu ve meslek komitesi üyelerinden oluşan KUTSO heyeti, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Odası ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek, bazı işletmelerde incelemelerde bulundu. Ayrıca, daha önce Kütahya Başsavcısı olarak görev yapmış olan Gaziantep Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz ile de bir araya geldi.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç, belediye, oda ve borsa yetkilileri ile yapılan görüşmelerde, Gaziantep ile Kütahya işbirliğini geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, iş dünyasını Kütahya’ya yatırıma davet etti.

Gaziantep’in, çalışkanlığı, sanayisi ve başarıları ile örnek bir şehir olduğunu, Türkiye ekonomisi için ticaret ve sanayide, model olduğunu ifade eden Özotraç, “KUTSO olarak, Gaziantep ile Kütahya arasındaki sosyal, ticari ve kültürel işbirliğini geliştirmeyi istiyoruz. İş dünyasını Kütahya’ya yatırım yapmaya davet ediyoruz” dedi.

"Kütahya ve Gaziantep aynı zamanda 2 UNESCO şehri"

Ziyaretlerinde Kütahya’nın cazip yatırım imkanlarına ilişkin bilgi veren Özotraç, iki şehir arasında Zafer Havalimanı ile uçak seferleri düzenlenmesi için ortak çalışma yapılması önerisinde bulundu.

Gaziantep’teki ticaret ve sanayinin durumu ile oradaki odaların ve borsanın gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler alan KUTSO heyetinin ziyaretlerinde, odalar ve borsalar arasındaki işbirliğinin, şehrin ekonomisine karşılıklı olumlu katkı sağladığı vurgulandı. UNESCO şehri olmanın, iki şehrin ortak yanı olduğu, ticari işbirlikleri yapılabileceği dile getirilerek, Gaziantep ile Kütahya arasında ortak platform oluşturulması önerildi.

Görüşmelerde Gaziantep oda ve borsalarının, üye sayıları ve profili ile üyelere sunulan hizmetler hakkında istişare yapılarak, iyi uygulama örnekleri karşılıklı paylaşıldı. Gaziantep’te, ortak akıl ve birlikte hareket etme kültürünün, başarıyı sağlayan en önemli unsur olarak dikkati çektiği, paydaşlar arasında sağlanan birlik ve beraberlik ile ortak çalışmanın, hızlı hareket etmeye katkı sağladığı öne çıkan unsurlar arasında yer aldı.

Görüşmeler sonrasında, makine ve gıda imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren sanayi işletmeleri ziyaret edilerek, incelemelerde ve ikili görüşmelerde bulunulurken, Gaziantep’in tarihi ve kültürel mekanları da gezildi.(EFE)
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