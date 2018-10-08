Gazilerden Başkan Fatih Çalışkan’a teşekkür ziyareti

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde terör gazisi ile Kıbrıs Barış Harekatına katılan gaziler kendileri için düzenlediği Çanakkale gezisi nedeniyle Belediye Başkanı Fatih Çalışkan’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette gazi ve şehit aileleri için düzenlediği anlamlı ve duygu dolu Çanakkale gezisi için gazi ve şehit aileleri adına Fatih Çalışkan’a teşekkür eden terör gazisi Sedat Kurum, “Gazi ve şehit aileleri olarak sizlere müteşekkiriz. Gerek biz gaziler, gerekse şehit ailelerimiz bizim için yaptıklarınızı asla unutmayacaktır. Ayrıca Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanımız Ahmet Asım Okat sizlere selam ve teşekkürlerini iletmemizi istedi. Bizlere sağladığınız desteklerden ötürü şehit ailelerimiz ve gazilerimiz adına sizlere şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Kahraman gazileri ağırlamanın onurunu yaşadığını ifade eden Başkan Çalışkan, yaptıkları nazik ziyaretten dolayı gazilere teşekkür etti. Türkiye’nin kahraman şehit ve gazilerin sayesinde daima var olacağına vurgu yapan Çalışkan,” Nazik ziyaretinizle bizleri gururlandırdınız, onurlandırdınız. Sizlere her daim minnettarız. Burada kahraman şehitlerimizi minnetle yad ederken, sizlere sağlıklı uzun ömürler diliyorum” diye konuştu.

Ziyaret sonunda terör gazisi Sedat Kurum, günün anısına Başkan Çalışkan’a çini saat hediye etti. (MA-EFE)