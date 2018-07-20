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20 Temmuz 2018 Cuma 13:15

Gediz Belediyesi 4 daire, 11 iş yeri satacak

Gediz Belediyesinin 15 Temmuz İş Merkezinde bulunan 4 daire ve 11 dükkanı açık artırma usulü satışa sunulacağı bildirildi.Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 15 Temmuz İş Merkezindeki 4 daire ve dükkanın 6 Ağustos 2018 Pazartesi günü Saat...

Gediz Belediyesi 4 daire, 11 iş yeri satacak
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Gediz Belediyesinin 15 Temmuz İş Merkezinde bulunan 4 daire ve 11 dükkanı açık artırma usulü satışa sunulacağı bildirildi.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 15 Temmuz İş Merkezindeki 4 daire ve dükkanın 6 Ağustos 2018 Pazartesi günü Saat 14.00 de Belediye Meclis salonunda açık artırma usulü ile satışa sunulacağını belirten Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “İlçemizde belediyemiz tarafından uygulanmakta olan Kentsel Dönüşüm çerçevesinde 22 adet iş yeri ile 11 adet konuttan oluşan 15 Temmuz İş Merkezi belediyemizin imkânları ile yapılmıştır. İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi Belediyemiz İmar Müdürlüğünden öğrenile bilir.” dedi.(EFE)
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