KÜTAHYA:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 12:43

Gediz OSB, Zafer Kalkınma Ajansı ile sözleşme imzaladı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Zafer Kalkınma Ajansı’nın 2018 yılı proje teklif çağrıları kapsamında Gediz OSB “Güneş Enerjisi ile Daha Rekabetçi Oluyor” projesi için sözleşme imzaladı.Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 31 Mayıs...

Gediz OSB, Zafer Kalkınma Ajansı ile sözleşme imzaladı
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Kütahya’nın Gediz ilçesinde Zafer Kalkınma Ajansı’nın 2018 yılı proje teklif çağrıları kapsamında Gediz OSB “Güneş Enerjisi ile Daha Rekabetçi Oluyor” projesi için sözleşme imzaladı.

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 31 Mayıs 2018’de ilan edilen 30 milyon lira bütçeli Çevre ve Enerji Altyapı Mali Destek Programı kapsamında 50 projenin desteklenmesine karar verildi.

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Afyonkarahisar’dan 10, Kütahya’dan 8, Manisa’dan 22 ve Uşak’tan 10 olmak üzere toplam 50 proje desteklenmeye hak kazandı. Kütahya’dan 8 proje içeresinde Gediz OSB’nin 320kW’lık GES Projesi yaptığı proje kabul gördü.

30 Milyon TL hibe desteği alacak proje sahiplerinin eş finansman ile birlikte bölgeye yaklaşık olarak 74 Milyon TL tutarında kaynak aktarılacağı öğrenildi.(RB-EFE)
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