KÜTAHYA:
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20 Temmuz 2018 Cuma 18:24

Gediz’de Dünya Fenerbahçeliler Günü coşkusu

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Dünya Fenerbahçeliler Günü coşkuyla kutlandı.Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kuruluş tarihi olan 1907 yılından esinlenilerek, Fenerbahçeliler tarafından her yıl 19 Temmuz’da (19.07) kutlanan Dünya Fenerbahçeliler...

Gediz'de Dünya Fenerbahçeliler Günü coşkusu
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Kütahya’nın Gediz İlçesinde Dünya Fenerbahçeliler Günü coşkuyla kutlandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kuruluş tarihi olan 1907 yılından esinlenilerek, Fenerbahçeliler tarafından her yıl 19 Temmuz’da (19.07) kutlanan Dünya Fenerbahçeliler Günü dolayısıyla Gediz Fenerbahçeliler Derneği tarafından bir etkinlik düzenlendi.

Gediz Fenerbahçeliler Derneği tarafından düzenlenen program kapsamında Adnan Menderes Yaşam Parkı’nda bir araya gelen Fenerbahçe taraftarı, ellerinde Fenerbahçe bayrakları ve atkılarıyla, sloganlar atarak parkta yürüyüş gerçekleştirdi.

7’den 70’e birçok yaş grubundan Fenerbahçelinin katıldığı etkinlikte, meşalelerle Fenerbahçe marşları okuyup, tezahürat yapan taraftarlar, Dünya Fenerbahçeliler Günü’nü coşkuyla kutladı.

Kutlamalara Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, Gediz Ticaret Odası Başkanı Vedat Öztürk, Gediz Esnaf Dayanışma Derneği Başkanı Bünyamin Türer ve çok sayıda Fenerbahçeli taraftar katıldı.

Gediz Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Ahmet Cengiz, dünyada ve tüm Türkiye’de olduğu gibi Gediz’de de Dünya Fenerbahçeliler Günü’nü her yıl düzenli olarak coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Fenerbahçe’nin çok büyük bir camia olduğunu, Türkiye’nin de en büyük kulüplerinden biri olduğunu vurgulayan Cengiz, “Biz her zaman Fenerbahçemizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Yeni başkanımız Ali Koç ile başta futbol olmak üzere tüm branşlarda bu sezondan itibaren daha güzel başarılar elde edeceğimize inanıyoruz. Gediz Fenerbahçeliler Derneği olarak yeni bir sinerji ve heyecanla Gediz’de güzel çalışmalar yapacağız” dedi. (RB-EFE)
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