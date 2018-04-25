Gediz’de ’Ekonomi’ toplantısı

Kütahya’nın ekonomik durumunu ve potansiyelini, devam eden kamu ve özel sektör yatırımları ile istihdam konularının değerlendirildiği “3. İl Ekonomi Toplantısı” Gediz ilçesinde yapıldı.Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında...

Kütahya’nın ekonomik durumunu ve potansiyelini, devam eden kamu ve özel sektör yatırımları ile istihdam konularının değerlendirildiği “3. İl Ekonomi Toplantısı” Gediz ilçesinde yapıldı.

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında Belediye Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Kütahya Belediye Başkan Vekili Galip Gültekin, Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Arpacı, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Başkanı İsmet Özotraç, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Seyfettin Uysal, İlçe Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, iş adamları ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

2018 yılının ilk İl Ekonomi Toplantısı’nın açılış konuşmasında Kütahya’nın ekonomik durumu hakkında genel bilgiler veren Vali Ahmet Hamdi Nayir,“Kütahya’da özel sektör tarafından yürütülen yatırımların proje bedeli 2,5 milyar TL’ye sahip. Eğer bunlar gerçekleşirse 3 bin 26 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor. Kamu yatırımları olarak bakıldığında 5,2 milyar TL kamu yatırımları var. İkisini bir araya getirirsek Kütahya’mız 7,7 milyar TL’lik bir proje bedeli üzerinden yatırıma sahip. Bu bize kamunun aşağı yukarı yarısı kadar özel sektörde de bir yatırım olduğunu gösteriyor. Özel sektör yatırımlarını kamu yatırımları ölçüsüne çekebilecek ve daha da fazla olmasını sağlayacak bir gayretimiz var. Bunun için altyapı yatırımları tamamlanmış olan organize sanayi bölgelerimize daha fazla yatırım çekmek için gayret sarf ediyoruz” dedi.

“Kütahya yüzde 6 işsizlik oranıyla ilk 10 arasında”

Kütahya’nın yüzde 6 işsizlik oranına sahip olduğundan söz eden Vali Nayir, “Bu Türkiye ortalaması içerisinde oldukça düşük bir rakam. Türkiye ortalaması yüzde 12’ler civarında. Yüzde 6 işsizlik oranımızla biz ülke genelinde ilk 10 il arasında 6. sıradayız. Dolayısıyla istihdam açısından bakıldığında da temellerimizin sağlam olduğunu buradan görebiliyoruz. Son bir yılda OSB’lerdeki doluluk oranıyla birlikte 12 bin 757 kişiye istihdam sağlanmıştır. Kamu sektöründe 2018 yılında uygulanmakta olan projeler için toplam 1 milyar 332 milyon TL’lik yatırım öngörülmüştür. Ödenek tahsisi açısından ilimizde en büyük payı yüzde 23 ile diğer kamu hizmetleri sektörü almıştır. Bu sektörü sırasıyla yüzde 16,66 ile konut, yüzde 14,75 ile ulaştırma, yüzde 13,32 ile madencilik, yüzde 13,13 ile eğitim sektörü izlemektedir. Son 1 yılda Kütahya 1 ve 2. OSB ile Tavşanlı ve Gediz Organize Sanayi Bölgelerinde doluluk oranları yüzde 51’den yüzde 68’e yükselmiştir. Organize Sanayi Bölgelerimizde de istihdam olarak baktığımızda yüzde 20’lik bir artışa ulaştığımızı görüyoruz. Bu rakamla birlikte 12 bin 757 istihdama da ulaşmış olduk” diye konuştu.

Vali Ahmet Hamdi Nayir’in konuşmalarının ardından Zafer Kalkınma Ajansı, Ticaret İl Müdürlüğü, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü yetkilileri Zafer Kalkınma Ajansı Sonuç Odaklı Program Yaklaşımı, 2018 Yılı Planlanan Faaliyetler ile Yaratıcı ve Kültürel Endüstriler Sonuç Odaklı Programının tanıtımı, Yol Üstü Mağazacılığın Geliştirilmesi, TR 33 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planında Madencilik sektörüne İlişkin Politika ve Tedbirlerin Müzakeresi, MASTEK (Manisa Savunma Sanayi Teknolojileri Geliştirme Projesi) Kütahya Uygulaması hakkında sunum eşliğinde katılımcıları bilgilendirdi. Toplantı, karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.

Toplantının ardından Gediz Ticaret ve Sanayi Odasına iade-i ziyarette bulunan Vali Ahmet Hamdi Nayir, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk ile yeni yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi.(EFE)