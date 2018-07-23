KÜTAHYA:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:53

Gediz’de ’En güzel tarhana pişirme’ yarışması

Kütahya’nın Gediz ilçesinde düzenlenen "Geleneksel Gediz Tarhana Festivali kapsamında ’En güzel tarhana pişirme( yarışması yapıldı.Adnan Menderes Yaşam Parkı’nda 6 ev hanımının katılımıyla gerçekleşen yarışmada, yarışmacı...

Gediz'de 'En güzel tarhana pişirme' yarışması
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Kütahya’nın Gediz ilçesinde düzenlenen "Geleneksel Gediz Tarhana Festivali kapsamında ’En güzel tarhana pişirme( yarışması yapıldı.

Adnan Menderes Yaşam Parkı’nda 6 ev hanımının katılımıyla gerçekleşen yarışmada, yarışmacı hanımlar tarhanalarını en güzel şekilde Jüri üyelerine sunmanın telaşıyla güzel anlar geçirdiler. Jüri üyeleri tarhananın kokusu, kıvamı, lezzeti ve görselliği gibi kriterlere bakarak puanlama yaptılar.

Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Tarhana Pişirme yarışmasında birinci Ayşe Ünlüsoy olurken, Nurten Doğan ikinci, Dilek Özkaya ise üçüncü oldu.

Yarışmada bir konuşma yapan Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Bu sene 16’sını düzenlediğimiz Geleneksel Tarhana Festivaliyle yine ilçemizin adını ve kültürünü tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün burada En Güzel Tarhana Pişirme yarışmasında yarışan kıymetli yarışmacılara başarılar diliyorum. Tarhana yarışmasına katılan katılımcılarımıza ve yarışmacılarımızın hediyelerini özenle seçen sponsorlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Düzenlenen yarışmaya, AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Kaymakam Muhammet Önder, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Sert, İlçe Emniyet Müdürü Barış Tosun, AK Parti Kütahya Kadın Kolları Yürütme Kurulu üyesi Şule Bilgili, İl Genel Meclisi Üyeleri, İlçe Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Vedat Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyeleri,Kadın Kolları Başkanı Tuba Akbulut, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ali Akbulut , Belde ve Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. (EFE)
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