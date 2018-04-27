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27 Nisan 2018 Cuma 15:11

Gediz’de ‘Memleket Meselesi’ konulu konferans

Gediz Belediyesi Kültür Etkinlikleri çerçevesinde “Memleket Meselesi” konulu konferans düzenlendi.Gediz Kültür Merkezi’nde Güvenlik Politikaları Uzmanı-Yazar Mete Yarar, Türkiye Gazetesi Yazarı Süleyman Özışık ve Habertürk TV Genel...

Gediz'de ‘Memleket Meselesi' konulu konferans
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Gediz Belediyesi Kültür Etkinlikleri çerçevesinde “Memleket Meselesi” konulu konferans düzenlendi.

Gediz Kültür Merkezi’nde Güvenlik Politikaları Uzmanı-Yazar Mete Yarar, Türkiye Gazetesi Yazarı Süleyman Özışık ve Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş’in moderatörlüğünde “Memleket Meselesi” konferansı düzenlendi.

Gediz’lilerin yoğun katılım sağladığı Konferansa; AK Parti Kütahya Milletvekili Aday Adayı Mehmed Ali Saraoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Yörük, Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Arpacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Tuba Akbulut, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ali Akbulut ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılışında bir konuşma yapan AK Parti Kütahya Milletvekili Aday Adayı Mehmed Ali Saraoğlu; “Değerlerimizin ortaya çıkması, insanların bilinçlenmesi ve tarihini bilmesi noktasında bu tür programlar oldukça önemli. Tarihini bilmeyen bir toplum geleceğe ışık tutamaz” dedi.

Davetlilerin büyük bir ilgiyle izlediği konferansın sonunda Milletvekili Aday Adayı Mehmed Ali Saraoğlu, Güvenlik Politikaları Uzmanı-Yazar Mete Yarar, Türkiye Gazetesi Yazarı Süleyman Özışık ve Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş’e verimli sohbetlerinden ötürü teşekkür ederek, üç değerli ismi ilçede ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.(EFE)
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