KÜTAHYA:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 14:19

Gediz’de öğrencilerden TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı

Kütahya’nın Gediz İlçesinde, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri ’4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’ kapsamında hazırladıkları 20 projeyi sergiledi.2017/2018 Eğitim Öğretim Yılı TÜBİTAK 4006 fuar kapsamında;...

Gediz'de öğrencilerden TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı
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Kütahya’nın Gediz İlçesinde, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri ’4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’ kapsamında hazırladıkları 20 projeyi sergiledi.

2017/2018 Eğitim Öğretim Yılı TÜBİTAK 4006 fuar kapsamında; Gediz Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı sergi, Gediz Belediyesi Başkan yardımcısı Hakan Arpacı, İlce Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın tarafından açıldı.

Gediz Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı TÜBİTAK 4006 sergisinde; 8 Bilişim Teknolojisi, 4 Elektrik Elektronik, 4 Makine Teknolojisi, 1 Metal Teknolojisi, 1 Yapı Teknolojisi, 2 Biyoloji olmak üzere, 20 proje sergilendi.(RB-EFE)
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