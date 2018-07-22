KÜTAHYA:
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22 Temmuz 2018 Pazar 21:40

Gediz’de Tarhana Festivali

Kütahya’nın Gediz ilçesinde belediye tarafından düzenlenen Tarhana Festivali törenle başladı.Gediz Adnan Menderes Yaşam Parkı’nda bu yıl 16. Gediz tarhana Festivali’ne Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan...

Gediz'de Tarhana Festivali
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Kütahya’nın Gediz ilçesinde belediye tarafından düzenlenen Tarhana Festivali törenle başladı.

Gediz Adnan Menderes Yaşam Parkı’nda bu yıl 16. Gediz tarhana Festivali’ne Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılışında konuşan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Gediz Tarhana Festivali’nin yapılmasının temel amacı tarhanamızın tanıtılmasıdır. Tarhana tanıtımının yanında her geçen gün gelişmekte olan ilçemizin de tanıtımına katkı sağlamaktır. Yapılan düzenlemelerle şu an içinde bulunduğumuz Adnan Menderes Yaşam Parkı modern bir görünüme kavuştu. Yine Yaşam Parkında Şehitlik Abidesinin açılışını gerçekleştirdiğimiz için bunun haklı gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Bugün açılışını yapacağımız Tarhana Festivalinin esnaflarımıza ve Gediz halkına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Gediz Tarhana Festivalinin hayırlı olması temennisinde bulunan Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, “Allah’ın bizlere bahşettiği güzelliklerimiz var. Bu güzelliklerin tanıtımında festivallerin ayrı bir yeri var. Aynı zaman bir şehrin kültürünün oluşmasında bu tür festivallerin kıymetli bir yeri var. Ümit ediyoruz ki burda ve Kütahyamız’da olan güzellikler önce kendi halkımız tarafından fark edilsin, daha sonra Yurt içinden ve dışından gelen misafirlerimiz bu güzelliklerimizi görsünler. Festivalin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hem ilçemizin hem de ilimizin tanıtımına katkı sağlasın istiyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından edilen dua ile Vali Ahmet Hamdi Nayir ve beraberindeki protokol heyeti kurdele keserek festivalin açılışını gerçekleştirdi.

Daha sonra Vali Ahmet Hamdi Nayir ve beraberindeki protokol üyeleri satış reyonlarını gezerek esnaflarla sohbet etti.

Gediz Tarhana Festivali etkinlikleri kapsamında ünlü pop sanatçısı İrem Derici Açık hava konseri verecek. Festival 29 Temmuz tarihine kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek. (RB-EFE)
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