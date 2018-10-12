KÜTAHYA:
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12 Ekim 2018 Cuma 16:27

Gedizli gurbetçi şifayı Türkiye’de buldu

Almanya’nın Wuppertal şehrinde yaşayan ve Wuppertal Kütahyalılar Derneği Başkanı Gedizli İsmail Taşçıoğlu, Bursa’da yapılan ameliyatla ’Tip 2 Diyabet ve Obezite Hastalığı’ndan kurtuldu.Almanya’da uzun yıllardır tip 2 diyabet ve...

Gedizli gurbetçi şifayı Türkiye'de buldu
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Almanya’nın Wuppertal şehrinde yaşayan ve Wuppertal Kütahyalılar Derneği Başkanı Gedizli İsmail Taşçıoğlu, Bursa’da yapılan ameliyatla ’Tip 2 Diyabet ve Obezite Hastalığı’ndan kurtuldu.

Almanya’da uzun yıllardır tip 2 diyabet ve obezite rahatsızlığı ile mücadele eden İsmail Taşçıoğlu, Bursa’da özel bir hastanede yaptırdığı ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

Hastalığının tedavisini uzun süredir araştırdığını söyleyen İsmail Taşçıoğlu, “Tip 2 Diyabetin cerrahi tedavisi Almanya’da yapılmıyor, obezite ameliyatları içinse 1 yıl veya daha fazla beklemek gerekiyordu. Yaptığım araştırmalar neticesinde kendi ülkemizde bu tür cerrahi ameliyatların gerçekleştirildiğini öğrendim. Zaman kaybetmeden Bursa’da bulunan hastaneye başvurdum. Yapılan inceleme ve tetkiklerin ardından Doç. Dr. Evren Dilektaşlı ameliyatımı başarılı bir şekilde gerçekleştirdi" dedi.

15 günde yaklaşık 15 kilo verdiğini belirten Wuppertal Kütahyalılar Derneği Başkanı İsmail Taşçıoğlu, “Ameliyatımın ardından yaklaşık 15 kilo verdim. Kan şeker değerlerim de hiç ilaç kullanmadan 120’lere kadar geriledi. Ameliyatı gerçekleştiren doktorum İlerleyen dönemde değerlerimin 80 ila 110 arasında kalacağını düşünüyor. Sağlıklı bir şekilde evime dönmemi sağlayan doktorum Evren Dilektaşlı ve ekibine şükranlarımı sununuyorum” şeklinde konuştu.
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