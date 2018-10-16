KÜTAHYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 10:25

Gençlik Merkezi’nde İngilizce Kursu

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Gençlik Merkezi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile 2018-2019 yılın ilk kursu olan, A-1 seviyesinde İngilizce Kursu açıldı.Alınan bilgiye göre, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 13.30...

Gençlik Merkezi'nde İngilizce Kursu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Gençlik Merkezi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile 2018-2019 yılın ilk kursu olan, A-1 seviyesinde İngilizce Kursu açıldı.

Alınan bilgiye göre, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 13.30 ile 16.20 arasında başlatılan ve 40 kişinin kayıtlı bulunduğu kursun öğretmenliğini Havva Çetin yapıyor.

Simav Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, Gençlik Merkezi personeli Uzman İsmail Gökkaya ile koordineli olarak kurs çalışmalarını yürüttüklerini ifade etti. İngilizce kursunun devamlılık gerektiren bir süreç olduğunu söyleyen öğretmen Havva Çetin, “Hızlı ve etkili İngilizce öğrenmek için, okumak, sözlük kullanmak, dinlemek, yazmak ve konuşmak gerekir” dedi.

Simav Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Halil Aktay, “Güçlü geleceğin gençlerini her alanda donanımlı olarak yetiştirmek amacıyla, Gençlik Merkezi’nin tüm başvurularına olumlu cevap veriyoruz. Gençlerin sosyal, kültürel, sportif ve sanat faaliyetleri alanında, serbest zamanlarını ilgi, istek ve kabiliyetleri doğrultusunda değerlendirmelerine yardımcı oluyoruz. Toplumda aktif vatandaşlar olarak yer almaları için çalışmalara zemin hazırlıyor, uygun olan tüm kursların açılmasını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku