KÜTAHYA:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 17:44

Her okula bir sokak hayvanı

Kütahya Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ’Her okula bir sokak hayvanı’ projesi kapsamında, işbirliği protokolü imzalandı.İşbirliği protokolü Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit...

Her okula bir sokak hayvanı
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Kütahya Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ’Her okula bir sokak hayvanı’ projesi kapsamında, işbirliği protokolü imzalandı.

İşbirliği protokolü Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Kütahya Veteriner Hekimler Odası adına Başkan Yardımcısı Ali Bilcan tarafından imzalandı.

İşbirliği protokolü hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Biz Kütahya Belediyesi olarak, sokak hayvanlarına sahip çıkmak onlarında bir yaşam hakkı olduğunu bilerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda hayvan barınağımızı yenilerek yeni bir görünüme kavuşturduk. Önceki dönemde 15 bin metrekarelik alanda çok modern olmayan bir hayvan barınağımız vardı. Bu dönemde biz 2 yıl önce ihalesini gerçekleştirerek 15 bin metrekareden 40 metrekare ilave ederek 55 bin metrekarelik bir hayvan barınağını Kütahyamıza kazandırdık. Hayvan Barınağımızı genişletmemizdeki başlıca sebep hayvanlarımıza doğal ortamı sağlayabilmektir. Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’mizde uyguladığımız çalışmalar kapsamında yaklaşık 3 milyona yakın bir maliyet ile ameliyathanesi, oradaki misafirlerimizi ağırlayacağımız bölümleri özellikle çocuklarımız için eğitim amaçlı yaklaşık 50 kişilik amfisi ile birçok kapsamlı alanı bulunan bölgenin belki de en büyük barınağını Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteğini alarak şehrimize kazandırmış bulunmaktayız. Bugün burada İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile inşallah ülkemize örnek olabilecek bir projenin protokolünü imzaladık. ’Her okula bir sokak hayvanı’ projemiz çerçevede okullarımızda 1 veya 2 barınak konuşlandırarak hem sokak hayvanlarımızı sahiplendirmiş olacağız hem de okullarımızda eğitim gören çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamış olacağız. Bu proje inşallah diğer ilçelerimiz ve ülkemize de örnek olacak. Projemizi ilk aşamada pilot bölge olarak belirlemiş olduğumuz 7 okulumuzda uygulayacağız ve bu sayıyı artırarak devam edeceğiz.’Her okula bir sokak hayvanı’ projesi kapsamında belediye olarak bizim il milli eğitim müdürlüğümüzün ve okullarımızın üzerine düşen sorumluluklar var. Bu anlamda belediye olarak bizler hayvanlarımızın tüm sağlık kontrollerini, kulübelerini ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılayacağız" dedi.

Projenin ilk etapta 7 okulda başlatıldığını dile getiren Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, "Bugün ülkemiz ve şehrimizdeki ilçelerimize örnek olabilecek bir projenin protokolünü imzalamış bulunmaktayız. Bu projeyle Belediyemiz ile gerçekleştireceğimiz çalışmalar doğrultusunda şuan pilot olarak belirlediğimiz 7 okulumuzda başlatacağımız hayvan barınağı çalışmasını yaygınlaştırarak devam edeceğiz. Bizlerin buradaki temel amacı öğrencilerimize hayvan sevgisini sağlamak. Sokak hayvanları ile Şehir merkezinde ve doğada da iç içe yaşıyoruz. Dolasıyla hayvanların bizim dostumuz olduğunu onların bizim sevgimize ihtiyaçları olduğunu öğrencilerimiz ile birlikte yaşayarak öğretmek istiyoruz. Bu projede belediyemiz ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. (EFE)
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