Hisarcık Kaymakamı Karataş, ilçeye veda etti

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 8 ay Kaymakam vekili olarak görev yapan Tuncay Karataş Ankara’da başlayacak Bakanlık Merkez Stajı (Dil Kursu) dolayısıyla ilçeye veda etti.İlçede her alanda yapmış olduğu çalışmalar ile vatandaşların...

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 8 ay Kaymakam vekili olarak görev yapan Tuncay Karataş Ankara’da başlayacak Bakanlık Merkez Stajı (Dil Kursu) dolayısıyla ilçeye veda etti.

İlçede her alanda yapmış olduğu çalışmalar ile vatandaşların gönlünde taht kuran Kaymakamı Tuncay Karataş’ın Ankara’ya gidecek olması nedeniyle Hükümet Konağı önünde düzenlenen uğurlama programına Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, İl Genel Meclis Üyeleri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ve şehit aileleri katıldı.

Duygusal anların yaşandığı uğurlamada 8 ay boyunca göstermiş oldukları ilgi, alaka ve yakınlıklarından dolayı herkese teşekkür Kaymakam Karataş,” Kiminiz evinizi açtınız, kiminiz sofranıza kabul ettiniz, kiminiz ise ailenizden biri gibi gördünüz. Dolayısıyla bu sure zarfında anladım ki biz Hisarcık olarak kocaman bir aile olmuşuz. Belediye Başkanımıza, siyasilerimize, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine ve çok değerli mesai arkadaşlarıma Hisarcık’ı tanımamda ve çalışmalarımda yardımcı oldukları için sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Tüm Hisarcıklı hemşerilerimi sevgi, saygı, özlem ve hasretler hatırlayacağım. Yüzlerinizde hoş bir tebessüm bırakabildiysem ve gönüllerinize güzel bir makam kurabildiysem ne mutlu” dedi.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Kaymakamı Tuncay Karataş’a günün anısına belediye amblemi bulunan çini tabak hediye etti. (MA-EFE)