Hisarcık MYO’da Halı Saha Futbol Turnuvası sona erdi

Dumlupınar Üniversitesi Hisarcık Meslek Yüksekokulunda düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvası sona erdi.Kaymakamlık ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen ve 3 gün süren halı saha futbol turnuvasında...

Dumlupınar Üniversitesi Hisarcık Meslek Yüksekokulunda düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvası sona erdi.

Kaymakamlık ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen ve 3 gün süren halı saha futbol turnuvasında zevkli ve çekişmeli müsabakalar oynandı.

Borussia Asarcıkspor ile Berrak Onurspor takımları arasında oynanan ve her iki takımdan ikişer oyuncunun kırmızı kart gördüğü final maçında Borussia Asarcıkspor’u 8-1 mağlup eden Berrak Onurspor şampiyon olurken, Borussia Asarcıkspor ikinci, Kızılelmaspor üçüncü oldu.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Kaymakam Tuncay Karataş, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Ahmet Danış ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan tarafından verildi.

Ayrıca turnuvada 8 golle gol kralı olan Berrak Onurspor takımı oyuncusu Kemal Göğüs’e AK Parti İlçe Başkanı Ali Var çini tabak verdi. (MA-EFE)