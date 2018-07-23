Hisarcık’ta elektrik kesintilerine tepki

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde sık sık yaşanan elektrik kesintileri vatandaşları adeta canından bezdirdi.Elektrik kesintilerinden en çok kendilerinin mağdur olduğunu belirten ilçe esnafı,”Elektrik kesintileri daha önceden haber verilmeden...

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde sık sık yaşanan elektrik kesintileri vatandaşları adeta canından bezdirdi.

Elektrik kesintilerinden en çok kendilerinin mağdur olduğunu belirten ilçe esnafı,”Elektrik kesintileri daha önceden haber verilmeden yapıldığı için hazırlıksız yakalanıyoruz. Kesilecek saatleri ilan etseler yine ona göre işlerimizi organize ederiz. Ani kesinti yüzünden alışverişlerimiz bile yarım kalıyor. Günün herhangi bir saatinde kesilen elektrik saatler sonra geliyor. Kesintiler artık kabak tadı vermeye başladı” dediler.(MA-EFE)