KÜTAHYA:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 12:37

Hisarcık’ta gözleme hayrı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Şehitler Mahallesinde, hayırsever kadınlar tarafından Ahi Beyi Seydi Resul için geleneksel hayır gözlemesi yapılarak halka dağıtıldı.Günler öncesinde aralarında organize olan kadınlar sabah erken saatlerden...

Hisarcık'ta gözleme hayrı
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Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Şehitler Mahallesinde, hayırsever kadınlar tarafından Ahi Beyi Seydi Resul için geleneksel hayır gözlemesi yapılarak halka dağıtıldı.

Günler öncesinde aralarında organize olan kadınlar sabah erken saatlerden itibaren Şehitler Mahallesi Seydi Resul Türbesi önünde toplanarak hayırseverlerin getirdiği un ve yağdan kurulan saclarda iki gün boyunca imece usulü yağlı gözleme pişirerek ilçe halkına dağıttılar. Ayrıca gözlemeler cami cemaatinin alması için ilçe merkezindeki cami girişlerine bırakıldı.

Seydi Resul Tekkesinin ilçenin sosyal, dini ve iktisadi hayatını belirleyici yerlerinden olduğuna vurgu yapan Şehitler Mahallesi Muhtarı Hüseyin Arlı, “İlçede çok eski dönemlerde kurulan Seydi Resul Tekkesi o zamanlar ihtiyaç sahibi yerlilere ve yolculara hizmet sağlıyor, ayrıca bölgede yaşayan muhtaç insanlarla, bir şekilde bölgeye yolu düşenlerin yiyecek ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılıyorlarmış. O günlerden bu yana güzel geleneği kadınlarımız ilçemizde her yıl devam ettirmektedir. İki gün boyunca büyük bir özveriyle gözleme yapan tüm kadınlarımızdan ve katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun“ diye konuştu.(MA-EFE)
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