KÜTAHYA:
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09 Ekim 2018 Salı 12:26

Hisarcık’ta üniversite öğrencileri ‘Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması’ hakkında bilgilendirildi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Meslek Yüksekokulu öğrencilerine Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İlçe Gençlik Koordinatörleri tarafından “Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması” hakkında bilgiler...

Hisarcık'ta üniversite öğrencileri ‘Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması' hakkında bilgilendirildi
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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Meslek Yüksekokulu öğrencilerine Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İlçe Gençlik Koordinatörleri tarafından “Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması” hakkında bilgiler verildi.

Çimenlik Camii İmam Hatibi İlçe Gençlik Koordinatörü İlyas Çalışkan, Diyanet İşleri Başkanlığının gençlere daha yakından din hizmeti sunmak amacıyla kendi bünyesinde “Gençlik Koordinatörlüğü” adında yeni bir birim oluşturduğunu belirterek,12 -27 yaş aralığında bulunan gençlere ihtiyaç duydukları alanda din hizmeti sunmak üzere Din Görevlileri ve Kur’an Kursu Öğreticileri arasından her il ve ilçede bir bayan ve erkek gençlik koordinatörü görevlendirildiğini söyledi.

İlçe Gençlik Koordinatörlüğüne kendisinin ve Kuran Kursu Öğreticisi Ayşe Tekin’in getirildiğini ifade eden Çalışkan,” Bizler de hem gençlik koordinatörlüğünü ve faaliyetlerini tanıtmak hem de bu sene ilk defa Mevlid-i Nebi haftasında, üniversite öğrencileri arasında düzenlenen “Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması”nın duyurusunu yapmak için ilçemizde bulunan Meslek Yüksek Okulundaki öğrencileri ziyaret ettik. Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması Türkiye genelinde Üniversite öğrencilerinin katılımıyla il merkezlerinde 22 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Yarışmaya, yarışma.diyanet.gov.tr Web adresinden online olarak 19 Kasım 2018 tarihine kadar başvuru yapan öğrencilere sınav günü; Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, Prof. Dr. İbrahim Sarıçam, Sorularla İslam, Komisyon, Hayatın Tekrarı Yok, Dr. Ülfet Görgülü eserlerinden sorular yöneltilecek. Her ilde birinci olan bir erkek ve bayan öğrenci Umre ödülüyle ödüllendirilecek” diye konuştu.(MA-EFE)
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