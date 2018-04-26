Hisarcık’ta ‘Yeteneğimi sergiliyorum’ etkinliği

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu’nda ‘Yeteneğimi Sergiliyorum’ etkinliği düzenlendi.Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler tarafından dans gösterileri, monolog, skeç ve şiirler okunup şarkılar söylendi....

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu’nda ‘Yeteneğimi Sergiliyorum’ etkinliği düzenlendi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler tarafından dans gösterileri, monolog, skeç ve şiirler okunup şarkılar söylendi. Ayrıca yöre oyunlarından kesitler sunuldu. Velilerinin de heyecanla takip ettikleri gösterilerde öğrenciler doyasıya eğlendi. Etkinlik sonunda Mangala Turnuvasında dereceye giren öğrencilere Okul Müdür Yardımcısı Pelin Solak tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Okul Müdürü İsmail Değirmenci, bu tür sosyal etkinlikleri düzenlemekteki amaçlarının öğrencilerin var olan yeteneklerini görünür kılmak olduğunu belirtti.

Değirmenci, “ Bu güzel etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen, özveri ile çalışan, samimi ve fedakar öğretmenlerimize, hazırlamış oldukları birbirinden güzel çalışmaları bizlerle paylaşan öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.(MA-EFE)