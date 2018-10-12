Hüseyin Özbeyaz: 'Kütahya ASKF bizi neden muhatap almıyor'

Emetspor Kulübü Başkanı Hüseyin Özbeyaz, takımı ligden çektiklerini söyledi.

Yönetim kurulu olarak takımını ligden çekme kararı aldıklarını belirten Başkan Özbeyaz, ’’Emetspor Kulübü 1968 yılında kurulmuş ve bu zamana kadar gençlerimize bedensel ve ruhsal gereksinimlerine destek olmak amacıyla sportif faaliyetler yürütmüştür. Bizlerde Emet Spor Yönetim Kurulu olarak bu amaçlar doğrultusunda göreve geldiğimiz günden itibaren hiçbir şahsi menfaat gütmeden büyük bir azimle çalışmalarımıza başladık. Bu kapsamda alt yapı çalışmaları başta olmak üzere birçok amatör branşta faaliyetlerimiz devam ediyor. Lige başladığımızın 2.haftasında 1-1 skorla berabere biten Eski Gediz Belediye Gazispor ile oynanan maçta, Kütahya ASK Federasyonu cezalı listesinde yaptığı hatalı işlem nedeni ile cezalı topçu oynatmaktan takımımız 3-0 hükmet mağlup sayıldı ve İl Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Tüm haklı itirazlarımıza rağmen, İl Disiplin Kurulu saha yöneticimize ve antrenörümüze 2’şer ay hak mahrumiyeti cezası, futbolcumuza da 5 maç müsabakalardan men cezası verdi. ASKF ile yapılan görüşmelerde kulübümüz muhatap alınmadı. Hatalı evraklar ASKF yöneticilerine sunulduğu halde dikkate alınmadı. Kulübümüze İl disiplin kurulu’nun vermiş olduğu karara rağmen resmi yollarla itiraz etti. Ancak itirazımız hiç bir gerekçe gösterilmeden reddedildi’’ dedi.

Kulüp yönetimi olarak bu haksız ve adaletsiz karara karşı tepki olarak A-Takımımızı ligden çekilmesi kararını verdiklerini söyleyen Özbeyaz, ’’Kulübümüze karşı yapılan bu haksızlığı art niyetli ve planlı olduğunu değerlendirdik. Aldığımız bu karar pes etmek değil, kulüp olarak haksızlığa karşı dik duruşumuzun bir göstergesidir. Mücadelemiz tüm spor branşlarında devam edecektir. Asıl amacımız gençliğimizin ahlaklı ve sağlıklı yetişmesidir. Bu amaçla hizmet etmeyen tüm ortamlardan uzağız ve bir parçası olmayacağız. Emet Spor Yönetim Kurulu olarak tüm Emetspor sevdalılarına ve kamuoyunu saygılarla duyurulur’’ dedi.