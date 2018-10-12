KÜTAHYA:
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12 Ekim 2018 Cuma 11:58

Huzuru davet

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, vatandaşları, her hafta pazar günleri gerçekleştirilen ’sabah namazı buluşmaları’na davet etti.Hazırlar, Ulu Camii’nde Kur’an-ı Kerim tilaveti, selavat-ı şerifeler, tesbihat, sohbet ve duanın...

Huzuru davet
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Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, vatandaşları, her hafta pazar günleri gerçekleştirilen ’sabah namazı buluşmaları’na davet etti.

Hazırlar, Ulu Camii’nde Kur’an-ı Kerim tilaveti, selavat-ı şerifeler, tesbihat, sohbet ve duanın yer aldığı etkinliğin her hafta pazar günü gerçekleştirildiğini ifade etti.

Program isminin ’Huzura davet’ şeklinde belirlendiğini kaydeden Hazırlar, "Hedefimiz camileri hayatın merkezine, şehrin kalbine, medeniyetin beşiğine taşımak. Mabetlerin, ibadet hayatının, inancımızın, toplumsal ve bireysel hayatımızda ne kadar önemli olduğuyla alakalı bir farkındalık oluşturmak. Bizim medeniyetimizde camilerin çok özel anlamı var. Camilerimiz varlıklarıyla bulundukları şehirlerin, beldelerin bağımsızlık sembolüdür. Minareleriyle tevhidin sembolüdür. Ezanları şehadetin temsilcileridir. Burada maksat camilerimize, mihraplarımıza, kürsülerimize, gönüllerimize hitap ederek dini, manevi hayatımıza yön veren büyüklerimizi hem rahmetle yad etmek hem de onların yerini dolduracak bir sorumlulukla yolumuza devam etmek durumundayız. Din hizmetini yürüten her bir hocamıza gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. (EFE)
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