Ilıca’da erkekler hamamı açıldı

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Ilıca Sarıkız Hamamları’nın çalışmalarını yerinde inceledi.Kütahya Belediyesi tarafından Ilıcada yapımı iki etap halinde planlanan ilki Erkekler Hamamı, ikincisi Kadınlar Hamamı olmak üzere...

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Ilıca Sarıkız Hamamları’nın çalışmalarını yerinde inceledi.

Kütahya Belediyesi tarafından Ilıcada yapımı iki etap halinde planlanan ilki Erkekler Hamamı, ikincisi Kadınlar Hamamı olmak üzere toplam 4 bin 616 m2’lik alanda inşaatı devam eden Ilıca Sarıkız Hamamlarında incelemelerde bulunan Saraçoğlu, sona yaklaşılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Saraçoğlu, "Yapımı tamamlanan birinci etap Erkekler Hamamı 5 Ekim 2018 tarihi itibari ile vatandaşların hizmetine sunulurken, ikinci etap olan Kadınlar Hamamında çalışmalar hızla devam ediyor. Türkiye’de vücut sıcaklığına en yakın kaplıca sularından olan Ilıcada erkekler ve kadınlar hamamında, 8 adet özel banyo, yıkanma yerleri ve havuzu bulunan projenin birinci etap 26 Mayıs 2017 tarihinde inşaatı başlamış olup ve 3 milyon TL bedelindedir. İkinci etap bedeli 2 milyon 573 bin TL toplam 5 milyon 573 bin TL’dir" dedi.

Başkan Saraçoğlu’nun inceleme gezisine Belediye Meclisi üyesi ve Belde A.Ş. Genel Müdürü Galip Gültekin de eşlik etti.(EFE)