İş adamı İsmet Güral: Daha güçlü olacağız

Kütahya Güral Porselen, ’Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’nı desteklediğini açıkladı.

Dünya Porselen sektörünün önde gelen markası Güral Porselen, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan “Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’na tam destek verdi.

Fabrikanın kuruluşundan bu yana ’Büyük ve güçlü Türkiye hedefleriyle çalıştığını ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Güral, "Bu hedefe doğru giderken ülkemizin yaşadığı sorunlarda çözümün bir parçası olmayı kendilerine görev addettik.Türk sanayisine değer katmak, dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde bulunan müşterilerine hak ettikleri en iyi ürün ve hizmeti sunmak gayretinde olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak tarafından başlatılan ’Enflasyonla Topyekün Mücadele’ hareketine ürünlerinde en az yüzde 10 indirimi kapsayacak şekilde destek veriyoruz. Daha güçlü Türkiye için dün olduğu gibi bugün, bugün olduğu gibi yarın da devletimizin ve halkımızın yanındayız. Topyekün mücadelede Türkiye’mizin kazanacağına inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.(EFE)