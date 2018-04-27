İş adamı Rıza Güral, belediyeye fidan hediye etti

Kütahyalı hayırsever iş adamı Rıza Güral, park ve yeşil alanlara dikilmek üzere Kütahya Belediyesi’ne toplam 310 adet saksılı fidan hediye etti.İş adamı Rıza Güral 30 adet 180 santemetre boyunda spiral Leylandi, 10 adet 180 santimetre boyunda...

Kütahyalı hayırsever iş adamı Rıza Güral, park ve yeşil alanlara dikilmek üzere Kütahya Belediyesi’ne toplam 310 adet saksılı fidan hediye etti.

İş adamı Rıza Güral 30 adet 180 santemetre boyunda spiral Leylandi, 10 adet 180 santimetre boyunda Aizona 3 top selvi, 100 adet aşılı 250 santimetre boyunda Leylandi, 170 adet 400 santimetre boyunda Leylandi, olmak üzere toplam 310 adet saksılı fidanı park ve yeşil alanlara dikilmek üzere kütahya Belediyesi’ne hediye etti.

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Kütahya Belediyemize bağışlamış olduğu 310 adet fidan için Rıza Güral beye Kütahyalı hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Bağışlamış olduğu fidanlar Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehrimizin farklı noktalarına dikilecektir" diye konuştu. (EFE)