KÜTAHYA:
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09 Ekim 2018 Salı 13:20

İŞ-KUR’dan ’İşe ilk adım’ projesi

Kütahya Çalışma İş Kurumu’nun (İŞ-KUR) genç işsizliğinin azaltılması, üniversite mezunu gençlerin işgücü piyasasında kalıcı istihdamının sağlanması ve nitelikli işgücü talebinde bulunan işverenlerin de aradığı özelliklere...

İŞ-KUR'dan 'İşe ilk adım' projesi
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Kütahya Çalışma İş Kurumu’nun (İŞ-KUR) genç işsizliğinin azaltılması, üniversite mezunu gençlerin işgücü piyasasında kalıcı istihdamının sağlanması ve nitelikli işgücü talebinde bulunan işverenlerin de aradığı özelliklere sahip elemanları istihdam edebilmelerini sağlamak amacıyla ’İşe İlk Adım Projesi’ni hayata geçireceği açıklandı.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü (İŞ-KUR) Kamil Uçan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hazırlanan 100 günlük eylem planı kapsamında istihdamın geliştirilmesi için yapılan çalışmalar doğrultusunda Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Özel Kütahya Anadolu Hastanesi arasında ’İşe İlk Adım Protokolü’ imzalandığını ifade etti.

Uçan, ”Proje kapsamında, yüksekokul veya fakültelerden son iki yılda mezun olan 18-29 yaş aralığındaki gençlerin mezun oldukları alanlarda 6 aylık işbaşı eğitim programına alınarak mesleki deneyim ve tecrübe kazanması sağlanacaktır. Sektör kısıtlaması olmadan 6 aylık program sonrasında işverenlerin bu kişileri mevcut işbaşı eğitim programlarındaki gibi 6 ay boyunca istihdam etmesi gerekecektir” dedi.

"İlk 6 ay net asgari ücretin yüzde 50’si İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak"

İşbaşı eğitim programı sonrasında katılımcıların işveren tarafından istihdam edileceğini belirten Uçan, ”Bu kişiler için ilk 6 ay ödenmesi gereken ücretin net asgari ücretin yüzde 50’si kadar tutarı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak. Zorunlu istihdam sürecinden sonra işveren tarafından kişinin 12 ay daha istihdam edileceğine dair taahhüt verilmesi ve yeni bir sözleşme imzalanması halinde net asgari ücretin yüzde 25’i kadar ücret desteği bir yıl boyunca İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmaya devam edilecek. Böylece, üniversite mezunu gençlerin 6 aylık işbaşı eğitim programından sonra en az 1,5 yıl daha istihdam edilmiş olacak” diye konuştu. (EFE)
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