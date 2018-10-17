KÜTAHYA:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 11:33

İşitme engelli genç Türkiye ikincisi oldu

Kütahyalı imam hatibin yetiştirdiği işitme engelli öğrenci, İslam’ı Anlatan Eller Derneği’nin ’Bizim Eller Kur’an Okuyor’ projesi kapsamında işitme engellilere yönelik umre ödüllü “Kur’an-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışması’nda...

İşitme engelli genç Türkiye ikincisi oldu
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Kütahyalı imam hatibin yetiştirdiği işitme engelli öğrenci, İslam’ı Anlatan Eller Derneği’nin ’Bizim Eller Kur’an Okuyor’ projesi kapsamında işitme engellilere yönelik umre ödüllü “Kur’an-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışması’nda Türkiye ikincisi olarak Kütahya’nın gururu oldu.

Kütahya Şehitler Camisi İmam Hatibi Ahmet Aydın’ın işitme engellilere yönelik işaret dili ile eğitim verdiği öğrencisi Abdullah Demir, Kayseri Müftülüğü koordinesinde düzenlenen “Kur’an-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışması” Türkiye Finalinde Türkiye ikincisi oldu.

Kayseri Diyanet İşyeri Başkanlığı Kayseri Yüksek İhtisas Merkezindeki yarışmada Türkiye genelinden gelen 14 katılımcı yarışmacı birinci olmak için yarıştı.

Yarışmanın finalinde, yapmış olduğu örnek çalışmalarla ismi duyulan Kütahya Şehitler Camisi İmam Hatibi Ahmet Aydın’ın yetiştirmiş olduğu işitme engelli öğrenci Abdullah Demir, Türkiye ikincisi olarak hem hocasını hem de Kütahya’yı gururlandırmış oldu.

Yarışmada derece elde edenlere çeşitli hediyeler takdim edilirken yarışmacılar umre ziyareti ile de ödüllendirildi.

Yarışmayı değerlendiren Kütahya Şehitler Camisi İmam Hatibi Ahmet Aydın, Kütahya’yı Türkiye finalinde temsil ettikleri için oldukça mutlu olduklarını belirtti.

İşitme engellilere yönelik çalışmalarını artırarak devam edeceklerini kaydeden Aydın, bundan sonraki yarışmalarda başarılı olabilmek için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Şehitler camisinde işitme engellilere yönelik Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler kursunu ve Cuma hutbelerini işaret dili ile anlatmaya devam ettirdiklerini de aktaran Aydın, bu hizmetten faydalanmak isteyen herkesi camiye beklediğini de sözlerine ekledi. (EFE)
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