KÜTAHYA:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 15:29

Jandarmadan helikopterle trafik denetimi

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde helikopter destekli trafik denetlemesi yapıldı.Jandarma birimlerinin trafik denetlemelerinde etkinliğin arttırılması amacıyla il genelindeki uygulamaları sürüyor.Bu kapsamda ekipler,...

Jandarmadan helikopterle trafik denetimi
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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde helikopter destekli trafik denetlemesi yapıldı.

Jandarma birimlerinin trafik denetlemelerinde etkinliğin arttırılması amacıyla il genelindeki uygulamaları sürüyor.

Bu kapsamda ekipler, bazı bölgelerde helikopterle havadan denetim gerçekleştirdi.

Kural ihlali yapan araçları havadan tespit eden jandarma trafik ekipleri, bu araçları uygulama noktalarına bildirdi. Kontrol noktasındaki ekipler ise helikopterden kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uyguladı.

İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, İçişleri Bakanlığı’nın 100 günlük eylem planı kapsamında trafik denetimlerinde etkinliği arttırmak ve ihlallerin önlenmesi amacıyla, helikopter ve drone destekli denetimlerin yapıldığını belirterek, trafik kazalarını en aza indirerek can ve mal kayıplarını asgari düzeyde tutmak maksadıyla denetimlerin teknolojik araç ve gereç desteğiyle süreceğini kaydetti. (EFE)
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