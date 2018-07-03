KÜTAHYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 11:40

Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy beldesinde, jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 32 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bursa’nın Harmancık...

Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy beldesinde, jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 32 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bursa’nın Harmancık ilçesinden Balıköy istikametine seyir eden 34 PL 448 plakalı aracın içerisinde uyuşturucu madde taşındığı istihbaratı elde edilmesi üzerine icra edilen operasyon kapsamında Balıköy Belde girişinde yol kapama faaliyeti icra edilerek araç ile 3 kişi yakalandı.

Araçta bulunan, V.Ş., A.K. ve R.M. isimli kişilerin yapılan üst aramasında, V.Ş.’in üzerinde yaklaşık 2 gram esrar olduğu değerlendirilen madde, aynı kişiye 34 PL 448 plakalı aracın içerisinde bulunan montun cebinde metamfetamin isimli uyarıcı madde içmek için kullanılan düzenek ve aracın torpido gözünde kekik baharatı ile karıştırılmış yaklaşık 35 gram esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldığı belirtildi. (Tİ - EFE)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku