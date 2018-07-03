Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy beldesinde, jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 32 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bursa’nın Harmancık...

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy beldesinde, jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 32 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bursa’nın Harmancık ilçesinden Balıköy istikametine seyir eden 34 PL 448 plakalı aracın içerisinde uyuşturucu madde taşındığı istihbaratı elde edilmesi üzerine icra edilen operasyon kapsamında Balıköy Belde girişinde yol kapama faaliyeti icra edilerek araç ile 3 kişi yakalandı.

Araçta bulunan, V.Ş., A.K. ve R.M. isimli kişilerin yapılan üst aramasında, V.Ş.’in üzerinde yaklaşık 2 gram esrar olduğu değerlendirilen madde, aynı kişiye 34 PL 448 plakalı aracın içerisinde bulunan montun cebinde metamfetamin isimli uyarıcı madde içmek için kullanılan düzenek ve aracın torpido gözünde kekik baharatı ile karıştırılmış yaklaşık 35 gram esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldığı belirtildi. (Tİ - EFE)