Kadınların el becerisi çekiç ve çivi ile buluştu

Kütahya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde açılan Filografi Kursu, kadınların ilgisini çekiyor.Onlarca kadın, erkeklerinde bile yapmakta zorluk çektiği işlerden olan çivi çakma ve pense kullanımını ustalıkla icra ediyor.Kadınlar,...

Kütahya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde açılan Filografi Kursu, kadınların ilgisini çekiyor.

Onlarca kadın, erkeklerinde bile yapmakta zorluk çektiği işlerden olan çivi çakma ve pense kullanımını ustalıkla icra ediyor.

Kadınlar, ortaya çıkan eserler sayesinde ev ekonomisine de katkıda sağlıyor.

"Malzeme olarak çekiş, çivi, tahta, tornavida, pense ile bildiğiniz inşaatçı gibi sanat icra ediyoruz" diyen, El Sanatları Öğretmeni Pınar Telli, “Filografi sanatının genelde tabloya yapılan bir sanat olduğunu ancak kendilerinin bunu sehbaya, aynaya süs olarak yapıyoruz. Malzeme olarak çekiş, çivi, tahta, tornavida, pense ile bildiğiniz inşaatçı gibi sanat icra ediyoruz. Aslında erkeklerinde daha ileride seviyede yapabileceği bir iş kuvvet gerektiriyor bir noktadan sonra” dedi.

Filografi sanatının zor olmadığını ancak öğrenmesinin biraz zaman aldığını ifade eden Telli, "Bizler genelde apartmanlarda oturduğumuz için çivi çakımını kursta yapıyoruz, tel sarma işini ise evlerde yaptırıyoruz. Zorluk anlamında zor değil ancak öğrenmesi biraz zaman aldığını düşünüyorum. Haftada bir gün olarak veriyoruz ve 120 saatten oluşan kursumuz Ocak ayında bitecek eğer kursiyerlerden talep gelirse de kursumuzu devam ettireceğiz. Kadınların bir çoğu hayatı boyunca çivi çakmadığından dolayı ilk başta öğrencilerin çivi çakımınına göre yeteneğini ölçüyoruz ve ona göre çeşitli desenlerden başlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kursiyer Elif Okumuş, “Bir tanıdığımda gördüm ve çok hoşuma gitti ve bende gelmek istedim. Kursa başladıktan sonra zevkli bir kurs olduğunu gördüm. Sınırı olmayan, hayal gücünüze dayalı desenleri, renkleri, modelleri sizin zevkinize kalmış bir kurs. Ben çivi çakma, tel örmede hiç zorlanmadım ama sarmada dönüşler biraz zorluyor” şeklinde konuştu.

Filografi ile emekli olduktan sonra internetten görerek başladığını söyleyen kursiyer Şerife Tırnova, “Emekli olduktan sonra bu sanatlar ile uğraşmak istedim ve internetten gördüğüm bu sanata başvuru yaptım ve halk eğitimde kurs açılınca başladık. Ancak çivi çakmak bayanlara göre değil ama çok zevkli bir sanat. Kadınlarda kursa gelsinler hem boş zamanlarını değerlendirsinler hemde aile bütçelerine katkıda bulunsunlar” dedi. (HCA-EFE)