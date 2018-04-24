Kaplıca tatili ödüllü halk koşusu

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Belediye tarafından planlanan “Halk Bahar Koşusu”nun 12 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00’da yapılacağı bildirildi. İlk üç dereceye giren vatandaşların, Turistik Eynal Kaplıcaları’nda 3 gün, tam pansiyon...

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Belediye tarafından planlanan “Halk Bahar Koşusu”nun 12 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00’da yapılacağı bildirildi. İlk üç dereceye giren vatandaşların, Turistik Eynal Kaplıcaları’nda 3 gün, tam pansiyon tatil yapacaklarını söyleyen Başkan Süleyman Özkan “ Sosyal Belediyecilik anlayışıyla, sağlıklı yaşa sağlıklı yaşlan sloganıyla bir proje hazırladık. Ödüllü bahar halk koşusu, Belediye meydanından başlayıp, belirlenen güzergah üzerinde 2 bin 100 metrelik bir parkurda gerçekleştirilecek. Tüm halkımızı bekliyoruz” dedi. (MEİ-EFE)