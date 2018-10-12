KÜTAHYA:
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12 Ekim 2018 Cuma 17:40

Karacakaş Göleti tamamlandı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki Karacakaş Köyü Göleti’nin tamamlandığı müjdesini verdi.DSİ’nin Kütahya’ya yaptığı yatırımlarla ilin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya,...

Karacakaş Göleti tamamlandı
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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki Karacakaş Köyü Göleti’nin tamamlandığı müjdesini verdi.

DSİ’nin Kütahya’ya yaptığı yatırımlarla ilin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiğini belirten Genel Müdür Mevlüt Aydın, “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü insanların en hayati ihtiyacı olan içme suyu temini hizmeti ve yine insanların can ve mal emniyetini sağlayan suyun zararlarından koruma görevi, temiz enerjinin kaynağı olan HES yatırımları, gıda güvenliğinin teminatı olan sulu tarıma yapılan yatırımları ile doğrudan insanımıza hizmet etme gibi bir misyonu bulunmaktadır’ dedi.

Tavşanlı Karacakaş köyü Gölet’inin tamamlandığının müjdesini de veren Aydın, “Çalışmaları tamamlanarak su tutulan göledin bütün bileşenlerinin tamamlanmasıyla gölette depolanacak su ile 2 bin 380 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacaktır. Temelden 26 metre yüksekliğe sahip ve 1 milyon 90 bin metreküp suyun depolanmasını mümkün kılacak. Karacakaş Gölet’inin sulamasının da tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artıracak, hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlayacaktır. Baraj ve sulamasının tamamlanması ile 2018 birim fiyatları ile ülke ekonomisine 2 Milyon 608 bin 480 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bu projenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum’ diye konuştu.

Aydın, “ Su ve toprak kaynaklarımızdan yararlanıp zararlarından korunmak maksadıyla özveri ile çalışan DSİ ailesi ülkemiz ekonomisi ve sosyal hayatına büyük hizmetler sunmuş olup, önümüzdeki süreçte de bu hizmetler bütün hızıyla devam edecektir. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor” ifadelerine yer verdi. (EFE)
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