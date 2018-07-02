Kaymakam Çiçek: Av zamanı ve yer yasaklarına uyulması büyük önem taşıyor

Emet Kaymakamlığı ve Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce ilçedeki göletlere 7 bin adet aynalı sazan yavrusu bırakıldı.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” kapsamında...

Emet Kaymakamlığı ve Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce ilçedeki göletlere 7 bin adet aynalı sazan yavrusu bırakıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” kapsamında Bakanlığa bağlı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Kepez Üretim Tesislerinde üretilen yavru sazan balıklarından, İlçemiz Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne gönderilen 7 bin adet aynalı sazan yavrusu, Kayı, Konuş ve Yenice köylerinde bulunan göletlere bırakıldı.

Kaymakam Hasan Çiçek, yaptığı açıklamada, “ Vatandaşımız için kaliteli bir protein, balıkçımız için önemli bir gelir kaynağı, hem sportif hem de ticari balıkçıların gözdesi olan aynalı sazan yavruları ilçemiz Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlilerince göletlere bırakılmıştır. Bu çalışma ile amatör olta balıkçılığının da yaygınlaşması amaçlanmaktadır’’ dedi.

Kaymakam Hasan Çiçek, ’’Tüm balık türleri stoklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için, vatandaşlarımızca av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması büyük önem taşıyor’’ diye konuştu. (YD-EFE)