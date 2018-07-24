KÜTAHYA:
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24 Temmuz 2018 Salı 13:02

Kaymakam Çiçek, gazetecilerle kahvaltıda buluştu

Kütahya’nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi.Kaymakam Çiçek, 24 Temmuz 1908’de Meşrutiyetin ilanıyla Türk basınından ilk kez sansürün kaldırılmasının bir yıldönümünü daha idrak ettiklerini...

Kaymakam Çiçek, gazetecilerle kahvaltıda buluştu
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Kütahya’nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi.

Kaymakam Çiçek, 24 Temmuz 1908’de Meşrutiyetin ilanıyla Türk basınından ilk kez sansürün kaldırılmasının bir yıldönümünü daha idrak ettiklerini belirterek, “Halkın tarafsız, eksiksiz ve doğru haber akışıyla bilgilendirilmesi, demokratik ve şeffaf toplum olmanın öncelikli şartlarından biridir. Basın çalışanlarımızın, kamuoyunu doğru ve eksiksiz bilgilendirme konusundaki yükümlülüklerini en iyi biçimde yerine getirmek için gösterdikleri çabalar hiç kuşkusuz takdire şayandır. Kişilerin özel hayatlarına saygıyı, kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak tarafsızlık içinde çalışmalarını yürüten basın, demokratik toplumların en önemli güvencelerinden biridir “dedi.

Basın mensuplarına Kaymakamlıkça yürütülen çalışmalar ve hazırlanan projeler hakkında bilgiler veren Çiçek, kamuoyunun nabzını tutan gazetecilerin görüşlerine her zaman değer verdiklerini ifade etti. (YD-EFE)
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