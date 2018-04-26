KÜTAHYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2018 Perşembe 10:42

Kaymakam Çiçek: Şehitlerimiz ve Gazilerimiz devlete emanettir

Kütahya’nın Emet ilçesinde 27 Nisan Cevizdere zaferinin 96. yıl dönümü kutlama programı öncesinde, ilçede yaşayan gaziler Kaymakam Hasan Çiçek’i makamında ziyaret etti.Devletin ve vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda...

Kaymakam Çiçek: Şehitlerimiz ve Gazilerimiz devlete emanettir
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kütahya’nın Emet ilçesinde 27 Nisan Cevizdere zaferinin 96. yıl dönümü kutlama programı öncesinde, ilçede yaşayan gaziler Kaymakam Hasan Çiçek’i makamında ziyaret etti.

Devletin ve vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerin haklarının asla ödenemeyeceğini belirten Kaymakam Çiçek, ’’Şehitlerimiz, Gazilerimiz aile ve yakınları devlete ve millete emanettir. Şehit ailelerimizin ve Gazilerimizin her türlü sıkıntı ve sorunlarının giderilmesi için devletimizin imkanları ile elimizden gelen her şeyi yapıyoruz’’ dedi.

Çiçek, ’’Kurtuluş savaşının önemli zaferlerinden olan ’Cevizdere zaferi’ anma programı 27 Nisan cuma günü Cevizdere şehitler anıtında yapılacak. Okul öğrencilerimiz hafta boyunca hükümet konağı alt katında bulunan milli mücadele müzesini ziyaret edecekler. İlçemizde cuma günü ikindi namazı öncesi şehitlerimiz için mevlüt okutulacak’’ diye konuştu. (YD-EFE)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku