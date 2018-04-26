Kaymakam Çiçek: Şehitlerimiz ve Gazilerimiz devlete emanettir

Kütahya’nın Emet ilçesinde 27 Nisan Cevizdere zaferinin 96. yıl dönümü kutlama programı öncesinde, ilçede yaşayan gaziler Kaymakam Hasan Çiçek’i makamında ziyaret etti.

Devletin ve vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerin haklarının asla ödenemeyeceğini belirten Kaymakam Çiçek, ’’Şehitlerimiz, Gazilerimiz aile ve yakınları devlete ve millete emanettir. Şehit ailelerimizin ve Gazilerimizin her türlü sıkıntı ve sorunlarının giderilmesi için devletimizin imkanları ile elimizden gelen her şeyi yapıyoruz’’ dedi.

Çiçek, ’’Kurtuluş savaşının önemli zaferlerinden olan ’Cevizdere zaferi’ anma programı 27 Nisan cuma günü Cevizdere şehitler anıtında yapılacak. Okul öğrencilerimiz hafta boyunca hükümet konağı alt katında bulunan milli mücadele müzesini ziyaret edecekler. İlçemizde cuma günü ikindi namazı öncesi şehitlerimiz için mevlüt okutulacak’’ diye konuştu. (YD-EFE)