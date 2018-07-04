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04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:17

Kaymakam Çiçek: Spor, çocuk ve gençlerimizin ruhsal ve bedensel gelişimini de sağlıyor

Emetspor Kulübü’nün Başkanı Hüseyin Özbeyaz, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcuları, Kaymakam Hasan Çiçek’e teşekkür ziyaretinde bulundu.Ziyarette Kaymakam Hasan Çiçek’e isminin yer aldığı, memleketi Kahramanmaraş’ın il plaka...

Kaymakam Çiçek: Spor, çocuk ve gençlerimizin ruhsal ve bedensel gelişimini de sağlıyor
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Emetspor Kulübü’nün Başkanı Hüseyin Özbeyaz, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcuları, Kaymakam Hasan Çiçek’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Kaymakam Hasan Çiçek’e isminin yer aldığı, memleketi Kahramanmaraş’ın il plaka kodu olan 46 numaralı, yeşil beyazlı forma hediye edildi.

Kaymakam Çiçek, ziyarette yaptığı konuşmada, “Emetspor Kulübü’nün bu anlamlı ziyareti ve hediyesi için kendilerine teşekkür ediyorum. Spor özellikle çocuklarımız ve gençlerimizin ruhsal ve bedensel gelişimine, sosyal hayatlarına olumlu katkıda bulunuyor. Kötü alışkanlıklardan uzaklaştırma noktasında önemli bir etken olduğunu biliyoruz. Spor kulüplerimizin bu anlamda önemli bir görevi ve hizmeti yerine getirdiğini, elde edilecek başarılarla da ilçemizin tanıtımını en güzel şekilde sağlayacaklarından eminiz’’ dedi.

Çiçek, “İlçedeki kültürel, sanat ve spor dallarındaki faaliyetleri arttırmak, gençlerin, öğrenci ve velilerin bu tür faaliyetlere katılımlarını sağlamak adına çalışmalar yapıyoruz. Kaymakamlık olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin akademik anlamda da yetişmeleri ve gelişmeleri için, yepyeni projelerle her türlü destek ve imkanlarımızı seferber ettik, etmeye de devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)
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