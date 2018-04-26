Kaymakam Halim: Köylerde 169 projeyi başarıyla gerçekleştirdik

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin 2018 yılı ilk toplantısı Eynal Kaplıcaları Firuze Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kaymakam Türker Çağatay Halim ve İl Genel Meclisi üyesi Kahraman Aktay tarafından 2017 yılı yatırımlarının değerlendirildiği toplantıya Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Jandarma Binbaşı Sayit Bayramoğlu, Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı İbrahim Erşil, Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan, İlçe Özel İdare Müdürü Recep Yalçın, İl Genel Meclisi Üyesi Kahraman Aktay, AK Parti İlçe Başkanı Adil Biçer, Muhtarlar Derneği Başkanı Hidayet Şahin ve köy muhtarları katıldı.

Kütahya İl Genel Meclisi AK Parti üyesi Kahraman Aktay, Simav’ın köylerine 2017 yılında yapılan hizmetleri anlatmasının ardından, Kaymakam Halim, “ 2017 yılında 3 milyon 533 bin 770 liralık bir bütçemiz varken bu rakam 2018 yılında 5 milyon 892 bin 950 lira olarak belirlendi. 2018 yılında 18 kilometre sıcak asfalt yol daha yapılacak. KÖYDES projeleri kapsamında, isale ve şebeke hattı yapımı ile alt yapı çalışmalarının planlamaları yapıldı. 2017 yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz 169 projenin 35’i yol, 27’si su, 10’u kanalizasyon, 50’si sosyal tesis, 25 proje diğer kurumlarda, 3 köyde de kilitli taş olarak yapıldı. 2018 yılı itibariyle 5 projemiz devam ediyor” diye konuştu. (MEİ-EFE)