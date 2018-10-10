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10 Ekim 2018 Çarşamba 10:53

Kaymakam’dan "Teşviklerden yararlanın" çağrısı

Şaphane Kaymakamı Lütfullah Göktaş ve İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Öztürk, ilçeye bağlı Ayvacık Köyü ve Hacıhasanlar Mahallesinde incelemelerde bulundu.Vatandaşların dilek ve sorunlarını dinleyen Kaymakam Göktaş, ’’önceliğimiz...

Kaymakam'dan 'Teşviklerden yararlanın' çağrısı
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Şaphane Kaymakamı Lütfullah Göktaş ve İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Öztürk, ilçeye bağlı Ayvacık Köyü ve Hacıhasanlar Mahallesinde incelemelerde bulundu.

Vatandaşların dilek ve sorunlarını dinleyen Kaymakam Göktaş, ’’önceliğimiz vatandaşlarımızın her türlü problemlerini çözerek, huzur ve güven içinde yaşamasını sağlamaktır. Sorunlarının çözümü için gerekli çalışmaları başlattık ve yakından takip ediyoruz. Bölgede bulunan su kaynakları oldukça iyi. Hayvancılık ve tarım konusunda ilgili kurumlarımızla istişare edip vatandaşlarımızın devletimizin verdiği teşviklerden yararlanması için çalışmalar yapacağız’’ dedi.

Kaymakam Göktaş, daha sonra Üçbaş köy yolu üzeri yapımı devam eden köprü ile ilgili çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgiler aldı.(YD-EFE)
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