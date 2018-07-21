KÜTAHYA:
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21 Temmuz 2018 Cumartesi 11:38

Kıbrıs gazilerinden 44. yıl ziyareti

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Kıbrıs Gazileri Kaymakam Çelik ve Belediye Başkanı Ferit Karabulut’u makamında ziyaret ettiler.Kaymakam Çelik ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, ’’Kıbrıs Barış Harekatının 44. yıl dönümü...

Kıbrıs gazilerinden 44. yıl ziyareti
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Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Kıbrıs Gazileri Kaymakam Çelik ve Belediye Başkanı Ferit Karabulut’u makamında ziyaret ettiler.

Kaymakam Çelik ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, ’’Kıbrıs Barış Harekatının 44. yıl dönümü münasebetiyle Altıntaşlı gazilerimiz kaymakamlığımızı ziyaret ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Şehitlerimizi rahmetle, Gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Devlet olarak her zaman onların yanında olduğumuzun bilinmesini isterim’’ dedi.

Belediye Başkanı Karabulut, yaptığı açıklamada, ’’İlçemiz Gazileri ziyaretimize geldiler. Allah onlardan razı olsun. Sağlıkları daim, ömürleri uzun olsun’’ diye konuştu. (YD-EFE)
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