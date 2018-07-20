Kiraz ve vişnede hayal kırıklığı

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde geçen yıl kiraz ve vişnede 25 bin tonluk satış oranı bu yıl 15 bin tonun altında kaldı.Sezon başında kiraz ve vişne fiyatlarından oldukça umutlu olan üreticiler, kirazın ve vişnenin 1 lira 50 kuruş gibi...

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde geçen yıl kiraz ve vişnede 25 bin tonluk satış oranı bu yıl 15 bin tonun altında kaldı.

Sezon başında kiraz ve vişne fiyatlarından oldukça umutlu olan üreticiler, kirazın ve vişnenin 1 lira 50 kuruş gibi çok düşük fiyatta kalması ve aşırı yağışların kiraza zarar vermesinden dolayı ürünlerini dalında bırakıp toplamamayı tercih ettiler. İşçi maliyetinin toplanan vişne ve kirazın değeri ile karşılanmaması bu yıl üreticiyi büyük hayal kırıklığına uğrattı.

Şaphane Ziraat Odası Başkanı Talat Bilaloğlu, yaptığı açıklamada, ’’Bu yıl özellikle kiraz üreticilerimizin bir çoğu ürününü dalında bıraktı. Beklenen satış oranının çok altında kaldık. Ardından vişne fiyatlarında da 1 lira 50 kuruş gibi sabit fiyat uygulandı. Vişne rekoltemiz yinede iyi oldu. 10 bin ton civarı vişne ilçemizden çıkış yaptı. Ancak geçen yıl 3 liraya sattığımız vişneyi bu yıl 1 lira 50 kuruşa satmak zorunda kalmamız üreticimizi çok mağdur etti. İnşallah önümüzdeki yıl bu durumu yaşamayız ve üreticimiz emeğinin karşılığını alır’’ diye konuştu. (YD-EFE)