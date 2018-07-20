KÜTAHYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2018 Cuma 10:25

Kiraz ve vişnede hayal kırıklığı

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde geçen yıl kiraz ve vişnede 25 bin tonluk satış oranı bu yıl 15 bin tonun altında kaldı.Sezon başında kiraz ve vişne fiyatlarından oldukça umutlu olan üreticiler, kirazın ve vişnenin 1 lira 50 kuruş gibi...

Kiraz ve vişnede hayal kırıklığı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde geçen yıl kiraz ve vişnede 25 bin tonluk satış oranı bu yıl 15 bin tonun altında kaldı.

Sezon başında kiraz ve vişne fiyatlarından oldukça umutlu olan üreticiler, kirazın ve vişnenin 1 lira 50 kuruş gibi çok düşük fiyatta kalması ve aşırı yağışların kiraza zarar vermesinden dolayı ürünlerini dalında bırakıp toplamamayı tercih ettiler. İşçi maliyetinin toplanan vişne ve kirazın değeri ile karşılanmaması bu yıl üreticiyi büyük hayal kırıklığına uğrattı.

Şaphane Ziraat Odası Başkanı Talat Bilaloğlu, yaptığı açıklamada, ’’Bu yıl özellikle kiraz üreticilerimizin bir çoğu ürününü dalında bıraktı. Beklenen satış oranının çok altında kaldık. Ardından vişne fiyatlarında da 1 lira 50 kuruş gibi sabit fiyat uygulandı. Vişne rekoltemiz yinede iyi oldu. 10 bin ton civarı vişne ilçemizden çıkış yaptı. Ancak geçen yıl 3 liraya sattığımız vişneyi bu yıl 1 lira 50 kuruşa satmak zorunda kalmamız üreticimizi çok mağdur etti. İnşallah önümüzdeki yıl bu durumu yaşamayız ve üreticimiz emeğinin karşılığını alır’’ diye konuştu. (YD-EFE)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku