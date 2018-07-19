KÜTAHYA:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 12:41

Kitap okumayı teşvik için etkinlik düzenlediler

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde öğrenciler kitap okuma etkinliği düzenlediler.Tavşanlı İlim Yayma Cemiyeti ve Hayırlı Hizmetler Vakfı öğrencileri Yaz Okulu kapsamında gittikleri eğitim faaliyetlerinde farkındalık oluşturmak için Cumhuriyet...

Kitap okumayı teşvik için etkinlik düzenlediler
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde öğrenciler kitap okuma etkinliği düzenlediler.

Tavşanlı İlim Yayma Cemiyeti ve Hayırlı Hizmetler Vakfı öğrencileri Yaz Okulu kapsamında gittikleri eğitim faaliyetlerinde farkındalık oluşturmak için Cumhuriyet Meydanı Hükümet Konağı bahçesinde kitap okuma etkinliği düzenlediler.

Öğrenciler çeşitli yaş kategorilerine göre okudukları kitaplar ile tatillerini de farklı etkinliklerle sürdürüyorlar.

Bu sene Yaz okuluna katıldığını belirten Tuğçe Sağlam, "Bu etkinliğin amacının Allah’ın Peygamberimize oku emrini buyurduğu için ve Tavşanlı halkına okumayı sevdirmek için gerçekleştiriyoruz" dedi.

Nehir Sertel ise, "Herkesin evde iş yerinde, her yerde elinde veya çantasında bir kitap bulundurup okuyabileceklerini göstermek için bu etkinliği düzenledik" diyerek kitap okumanın faydalı olduğunu belirtti. (Tİ - EFE)
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